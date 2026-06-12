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Roy Suryo Pertanyakan Status P21 Kasus Ijazah Jokowi: Sudah H+10, Masih Gaib!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:05 WIB
Roy Suryo Pertanyakan Status P21 Kasus Ijazah Jokowi: Sudah H+10, Masih Gaib!
Roy Suryo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, mempertanyakan kejelasan status P21 dalam perkara yang menjeratnya.

Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

Menurut Roy, hingga 10 hari setelah pernyataan yang menyebut berkas perkara telah dinyatakan P21, dirinya belum menerima dokumen resmi yang membuktikan hal tersebut.

"Hari ini kita sudah sampai Jumat berkah, H+10 dari ketika ada press conference yang disela dengan pengumuman dadakan soal P21 di Polda Metro Jaya waktu itu," kata Roy Suryo.

Ia menegaskan, hingga Jumat (12/6/2026), belum ada surat resmi yang menunjukkan bahwa berkas perkara tersebut benar-benar telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

"Sampai dengan H+10 hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu tidak juga terbit. Status P21-nya masih 'gaib'," ujarnya.

 

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