Breaking News! Dokter Tifa Dikabarkan Ditangkap di Apartemennya

JAKARTA - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa dikabarkan diamankan penyidik Polda Metro Jaya pagi ini. Kabarnya, dokter Tifa diamankan di apartemennya.

“Iya saya dapat kabar yang dishare di grup WA kita, kalau Dr Tifa ditangkap di apartemennya oleh Polda Metro pukul 06.47 WIB,” kata kuasa hukum dokter Tifa, Ramdansyah saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (18/6/2026).

“Terus saya konfirmasi penyidik, karena saya salah satu PH (penasihat hukum), bahasanya diamankan,” sambungnya.

Dia menyebutkan, Dokter Tifa juga akan mengikuti ujian di salah satu ruangan penyidik di Polda Metro. “Dr Tifa kan lagi mau ujian, ini saya dengar kabar dia nanti ujian di salah satu ruangan (polda metro),” ujar dia.

Ia belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan dokter Tifa. Saat ini, dia bersama kuasa hukum lainnya akan menuju Polda Metro Jaya.