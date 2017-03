JAKARTA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, dinilai mampu memenuhi kontrak politik dengan Partai Perindo, termasuk komitmen untuk berpihak kepada rakyat kecil sehingga dapat mengatasi kesenjangan sosial.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai sosok yang mampu mengatasi kesenjangan dan ketimpangan adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Program prorakyat dan tidak hanya indah dalam kata-kata, namun betul-betul terbukti dan punya iktikad menyelesaikan silang sengkarut kesenjangan antara si kaya dan si miskin,” paparnya kepada Okezone, Senin (20/3/2017).

Ia menilai, program unggulan Anies-Sandi yakni One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) merupakan program bagus yang prorakyat kecil.

“Program OK OCE saya kira bagus. Salah satu program yang prorakyat kecil, propedagang, gerobak somai, bakso, pecel lele, dan warteg,” katanya.

Sekadar diketahui, pada Selasa 14 Maret 2017, Partai Perindo mendeklarasikan dukungan untuk Anies-Sandi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meneken kontrak politik dengan pasangan calon nomor urut 3 itu.