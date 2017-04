JAKARTA - Hari ini, Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan ini setiap tahunnya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperingati hari lahir Raden Adjeng (RA) Kartini.

Merespons Hari Kartini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan Selamat Hari Kartini. "Selamat Hari Kartini. Majulah kaum perempuan Indonesia untuk kemajuan Indonesia," kata Jokowi di akun Twitternya, Jumat (21/4/2017).

Sebelumnya, menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kartini adalah salah satu sosok yang dapat memberikan semangat bagi perempuan Indonesia untuk dapat berkembang lebih baik pada berbagai sektor.

"Bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh perempuan Indonesia untuk terus belajar dan lebih produktif lagi. Mudah-mudahan perempuan Indonesia sehat sejahtera semua," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Khofifah, Kartini merupakan sosok yang memiliki pemikiran jauh lebih maju dibandingkan dengan zamannya. Hal ini pun dapat menjadi salah satu pembelajaran penting bagi perempuan Indonesia untuk turut menyumbangkan pemikirannya bagi kemajuan bangsa.

"R.A. Kartini itu berpikir out of the box. Dia melakukan penjangkauan pemikiran di luar zamannya. Di luar tradisi di luar kultur yang menjunjungnya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi seluruh perempuan Indonesia," tuturnya.