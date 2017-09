Ngeri! Kolam Penuh Ikan Hiu Ditemukan di Basement Sebuah Rumah di New York

NEW YORK - Otoritas Berwenang New York Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mendapatkan penemuan mengejutkan. Kepolisian diketahui dikejutkan dengan penemuan kolam yang dipenuhi oleh ikan hiu. Yang mengejutkan kolam tersebut ditemukan di ruang bawah tanah sebuah rumah di, LaGrangeville New York.

Tak jelas, apakah hiu itu merupakan murni hewan peliharaan atau ada niat jahat dari orang yang menyimpannya. Sebagaimana dilansir dari UPI, Minggu (10/9/2017), kolam tersebut terpatnya berisi 10 ekor ikan hiu. Kesepuluh hiu tersebut di antaranya terdiri dari 7 hiu pasir, 2 hiu macan tutul dan 1 hiu martil.

Hiu-hiu itu diketahui berada di kolam sedalam 5 meter yang dibuat dengan menggunakan terpal. Menyimpan satwa liar secara ilegal merupakan tindak pidana di Negeri Paman Sam. Polisi kemudian menggandeng Departemen Konservasi Lingkungan New York atau The New York State Department of Environmental Conservation (DEC) dalam menyelidiki kasus ini.

Polisi, DEC dan staf Sumber Daya Kelautan dari Wildlife Aquarium dari New York dan Long Island Aquarium, memeriksa langsung lokasi kolam dan kondisi ikan-ikan tersebut. Petugas mengambil sampel darah dari hiu-hiu tersebut guna kepentingan pemeriksaan.

Hiu-hiu itu kemudian dipindah ke tempat yang lebih layak dengan menggunakan truk. Hiu-hiu itu diangkut dengan menggunakan tangki yang terus disuplai oksigen untuk memastikan para hiu sampai dengan aman yaitu ke Long Island Aquarium di Riverhead.

Sebelum dipindahkan, kesepuluh hiu itu telah terlebih dulu diperiksa oleh seorang dokter hewan dari Wildlife Conservation Society. Hingga berita ini diturunkan, penemuan hiu ini masih terus diselidiki terkait pelaku dan motifnya. Penemuan hiu ini telah memancing kemarahan dari masyarakat AS yang diungkapkan melalui media.

"Ada banyak orang sakit di luar sana akhir-akhir ini! Mengapa ada yang tega menyimpan hiu di rumah ? Saya merasa kasihan pada makhluk malang ini, dan berharap mereka bisa dilepaskan kembali ke laut, di mana mereka berada," ujar seorang netizen, Aline Adside.

Selain untaian kemarahan, beberapa warga juga memuji aksi pihak berwenang yang dianggap tepat.

"Saya bangga dengan yang mereka melakukan. Pihak berwenang telah melakukan upaya penanganan yang aman untuk memindahkan hiu hidup ke Long Island Aquarium. Itu pasti tidak mudah, karena hiu bisa dengan mudah mati," tulis lainnya, Brian Howell.

