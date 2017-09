Trump dan Warga AS Siap Peringati Tragedi 11 September yang Renggut Nyaris 3.000 Nyawa

NEW YORK - Pemerintah dan warga Kota New York, Amerika Serikat (AS), akan berkumpul dalam peringatan tragedi 11 September hari ini. Pada 16 tahun lalu, 2.996 orang meninggal dunia akibat serangan teroris yang meruntuhkan 2 menara kembar World Trade Center (WTC).

New York Post, Senin (11/9/2017) melaporkan, upacara peringatan tragedi 9/11 akan dimulai pukul 07.00 pagi waktu New York (sekira pukul 19.00 WIB) dan mengambil 6 kali jeda. Dua jeda sebagai penanda 2 kali serangan pesawat pada WTC, 2 jeda untuk mengenang momen saat kedua menara runtuh dan 2 jeda lainnya untuk menandai serangan pada Pentagon dan Penerbangan 93.

Tribute Cahaya akan dimulai pada saat matahari terbenam, dan berakhir pada Selasa 12 September saat fajar.

Pada 11 September 2001, nyawa nyaris 3.000 orang melayang saat pesawat-pesawat yang dibajak menabrakkan diri ke 2 menara WTC, Pentagon dan lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Insiden ini membangunkan warga AS pada kesadaran baru tentang ancaman terorisme.

Dilansir ABC News, Presiden AS Donald Trump akan memperingati tragedi itu pertama kali sebagai pemimpin negara. Pria asli New York tersebut akan menghadiri momen mengheningkan cipta didampingi Ibu Negara, Melania Trump.

Trump juga dijadwalkan berpartisipasi dalam upacara peringatan tragedi 9/11 di markas pertahanan AS, Pentagon. Menteri Pertahanan AS Jim Matis dan Jenderal Joseph Dunford, memimpin upacara tersebut bagi para keluarga korban pada pukul 09.11 waktu setempat. Setelah pembacaan nama-nama korban, upacara dibuka untuk umum sehingga memungkinkan masyarakat meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan terhadap korban.

Sementara itu, Wapres AS Mike Pence dan Mendagri AS Ryan Zinke diagendakan memberikan sambutan pada peringatan tragedi 9/11 di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat tersebut setelah para penumpang dan kru berjuang merebut kembali kontrol pesawat dari tangan teroris y ang membajaknya saat menuju Washington. (pai)

(rfa)