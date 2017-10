DUBLIN - Departemen Pendidikan di Irlandia menyarankan setiap sekolah yang berada dalam status “waspada” untuk libur menjelang kedatangan Badai Ophelia. Delapan daerah yang berada dalam status adalah Galway, Cork, Mayo, Clare, Kerry, Waterford, Limerick, dan Wexford.

Pihak Departemen Pendidikan juga mengatakan keputusannya tersebut datang setelah sebuah pertemuan khusus Satuan Tugas Pemerintah mengenai perencanaan untuk menanggapi Badai Ophelia yang akan segera tiba. Tak hanya sekolah, sejumlah perguruan tinggi di daerah bencana terpaksa diliburkan.

"Setelah sebuah pertemuan khusus Satuan Tugas Pemerintah mengenai perencanaan darurat untuk menanggapi Badai Ophelia yang akan segera tiba, Departemen Pendidikan dan Keahlian sekarang menginformasikan semua sekolah di daerah-daerah yang terkena dampak status angin Met Éireann harus diliburkan besok, Senin 16 Oktober,” imbau Departmen Pendidikan, dilansir dari The Sun, Senin (16/10/2017).

"Bagi orangtua, ini berarti anak-anak mereka tidak akan bersekolah besok di daerah mana saja yang berada dalam status waspada angin kencang yang sudah diumumkan. Sekolah di daerah yang tidak terkena status peringatan harus tetap waspada, dan terus memerhatikan setiap jam dan pembaruan lainnya dari Met Éireann (Badan Meteorologi Irlandia), dan dari otoritas lokal, radio lokal, dan Garda Síochána (kepolisian Irlandia)," tambahnya.

Kelompok Koordinasi Ketenagakerjaan Nasional bertemu akan bertemu untuk membahas persiapan Irlandia atas badai dahsyat yang pernah ada di sisi Atlantik ini. Badan Meteorologi Irlandia mengatakan kepada komite darurat bahwa perkiraan Badai Ophelia akan menerjang daerah selatan sebelum bergerak ke pantai barat.

Cork Institute of Technology, Tralee Institute of Technology, University of Limerick, dan Mary Immaculate College in Limerick and Thurles sejauh ini mengumumkan bahwa mereka meliburkan kegiatan belajar mengajar.

Sekadar diketahui, Badai Ophelia akan menghantam Inggris tepatnya mendarat di wilayah pantai barat pada Senin 16 Oktober waktu setempat sebelum bergerak ke Irlandia Utara dan Skotlandia. Badai Ophelia akan bergerak di sepanjang pantai pesisir Inggris dengan kecepatan 128 km per jam.

Otoritas Britania Raya telah memperingatkan para warga untuk bersiap dalam melindungi diri mereka masing-masing. Badai Ophelia akan datang disertai hujan dan angin kencang yang berpotensi memicu kerusakan.

(pai)

(rfa)