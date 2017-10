JAKARTA - Dikarenakan akan digelarnya event akbar Jakarta Lari Marathon, Minggu, 29 Oktober 2017. Ribuan peserta akan mengikuti ajang lari terbesar di Indonesia ini. Dengan demikian saat ini pengalihan arus dengan rekayasa lalu lintas disiapkan demi kelancaran ajang rutin tahunan ini.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta sudah merancang rekayasa lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andriyansah menjelaskan acara Jakarta Marathon akan dimulai sejak pukul 05.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Pelaksanaan lomba lari ini dibagi dalam beberapa jenis kelompok jarak seperti half marathon hingga full marathon.

"Secara keseluruhan, pelaksanaan lari Jakarta Marathon 5 KM, 10 KM, Half Marathon (21 KM), dan Full Marathon (42 KM) akan dimulai dari start Silang Merdeka Barat Daya Monas," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2017).

Dirinya menambahkan, pihaknya dengan kepolisian pun telah menyiapkan arus alternatif sehingga pengendara tetap tidak terganggu nantinya. Diharapkan pengendara bisa memaklumi adanya kegiatan tersebut dan bisa melewati rute alternatif.

Dia mengingatkan, selama pelaksanaan kendaraan bermotor dilarang melintas di jalur yang digunakan perhelatan Jakarta Marathon.

"Diimbau kepada para pengguna jalan dan angkutan umum agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan dan mengutamakan keselamatan di jalan," jelas dia.

Untuk masyarakat pengguna kereta api yang ingin ke Stasiun Gambir agar cermat memilih waktu. Hal ini karena akses jalan menuju Stasiun Gambir akan terkendala sementara selama acara Jakarta Marathon.

"Diimbau juga kepada masyarakat pengguna moda transportasi Kereta Api yang menuju Stasiun Gambir agar menyesuaikan waktu rute perjalanan. Akses menuju Stasiun Gambir dapat melalui Jalan Kwitang, Jalan Menteng Raya ataupun Jalan Pejambon," pungkasnya.

Beberapa rute yang akan dilalui peserta Jakarta Marathon 2017 adalah sebagai berikut:

Rute 5 K

Bundaran Indosat / Patung Kuda - Jalan Budi Kemuliaan - Jalan. Abdul Muis -Jalan. Majapahit - Jalan. Gajah Mada — putar balik — Jalan. Hayam Wuruk — Jalan. Medan Merdeka Barat - Finish di Silang Merdeka Barat Daya Monas.

Rute 10 K

Bundaran Indosat/Patung Kuda - Jalan. Budi Kemuliaan — Jalan. Abdul Muis -Jalan. Majapahit — Jalan. Gajah Mada — putar balik di Glodok — Jalan. Hayam Wuruk — Jalan. Medan Merdeka Barat - finish di Silang Merdeka Barat Daya Monas.

Rute 21 K Half Marathon

Bundaran Indosat / Patung Kuda— Jalan. Budi Kemuliaan - Jalan. Abdul Muis - Jalan. Majapahit — Jalan. Gajah Mada — Jalan. Pintu Besar Selatan — Jalan. Bank — Jalan. Malaka — Jalan. Malaka II — Jalan. Tiang Bendera - Jl. Kali Besar Barat — Jl. Kali Besar Timur 3 — Jl. Kunir —Jl. Kemukus — Jl. Ketumbar — Jl. Lada — Jl. Pintu Besar Selatan — Jl. Hayam Wuruk — Jl. Ir. H. Juanda — Jl. Pos — Jl. Gedung Kesenian — Jl. Lap. Banteng Utara — Jl. Katedral — Jl. Veteran — Jl. Medan Merdeka Barat — Jl. MH. Thamrin Bundaran HI - Jl. Imam Bonjol - putar balik - Jl. MH. Thamrin Finish di Silang Merdeka Barat Daya Monas.

Rute 42 K Full Marathon

Bundaran Indosat / Patung Kuda— Jl. Budi Kemuliaan - Jl. Abdul Muis -Jl.Majapahit — Jl. Gajah Mada — Jl. Pintu Besar Selatan — Jl. Bank — Jl. Malaka — Jl. Malaka Il — Jl. Tiang Bendera - Jl. Kali Besar Barat — Jl. Kali Besar Timur 3 — Jl. Kunir —Jl. Kemukus — Jl. Ketumbar — Jl. Lada — Jl. Pintu Besar Selatan — Jl. Hayam Wuruk — Jl. Ir. H. Juanda — Jl. Pos — Jl. Gedung Kesenian — Jl. Lap. Banteng Utara — Jl. Katedral — Jl. Veteran — Jl. Medan Merdeka Barat — Jl. MH. Thamrin — Bundaran HI — Jl. Imam Bonjol — Jl. Hos Cokroaminoto - Jl. HR. Rasuna Said — Jl. Jend. Gatot Subroto — Jl. Gerbang Pemuda — Putar Balik depan TVRI - Jl. Jend. Gatot Subroto — Jl. HR. Rasuna Said — Jl. Hos Cokroaminoto - Jl. Imam Bonjol - Jl. MH. Thamrin — Bundaran Indosat / Patung Kuda Finish di Silang Merdeka Barat Daya Monas.

Penutupan sendiri, lanjutnya akan dilakukan secara situasional. Hal itu dilakukan melihat kondisi lalu lintas di lapangan juga dengan memperkirakan waktu pelari melintasi ruas jalan tertentu.

Berikut ini, ruas-ruas jalan yang akan ditutup sebagai berikut:

a) Jalan Medan Merdeka Barat - Jalan Budi Kemuliaan Jl. Medan Merdeka Selatan— Jl. MH Thamrin — Bundaran HI — Jl. Jend. Sudirman s/d Patung Pemuda akan ditutup mulai pukul 05.00 WIB s.d. 13.00 WIB.

b) Jalan Abdul Muis - Jl. Majapahit — Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan —Jl. Bank - Jl. Malaka - Jl. Malaka Il - Jl. Tiang Bendera - Jl. Kali Besar Barat — Jl. Kali Besar Timur 3 — Jl. Kunir —Jl. Kemukus — Jl. Ketumbar — Jl. Lada Jl. Pintu Besar.

c) Selatan — Jl. Hayam Wuruk — Jl. Ir. H. Juanda — Jl. Pos — Jl. Gedung Kesenian — Jl. Lap. Banteng Utara — Jl. Katedral — Jl. Veteran akan ditutup mulai pukul 05.00 s.d. 09.30 WIB. Setelah pukul 09.30 WIB jalan - jalan tersebut akan dibuka secara bertahap.

d) Jalan Imam Bonjol — Jl. Hos Cokroaminoto - Jl. HR. Rasuna Said (jalur cepat) — Jl. Jend. Gatot Subroto — JI. Gerbang Pemuda - Jl. Jend. Gatot Subroto — Jl. HR. Rasuna Said — Jl. Hos Cokroaminoto Imam Bonjol - JL Ml-l. Thamrin — Bundaran Indosat Patung Kuda akan ditutup mulai pukul 05.00 s.d. 13.00 WIB. Setelah pukul 13.00 WIB jalan - jalan tersebut akan dibuka secara bertahap.

Adapun jalur alternatif lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut sebagai berikut:

a) Jalur Alternatif Selatan — Utara

Lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju Kota diarahkan agar melalui Jl. Kyai Maja - Jl. Pati Unus- Jl.Teuku Nyak Arif — Jl. Tentara Pelajar — Jl. Gelora 1 Simpang Slipi — Jl. Pejompongan — Jl. Penjernihan— Jl. KH. Mas Mansyur Jl. Cideng Barat — Jl. Moch. Mansyur —dst.

b) Jalur Alternatif Utara — Selatan

Lalu lintas dari arah Kota menuju Blok M diarahkan agar melalui Pakin — Jl. Lodan Raya — Jl. Gunung Sahari / Jl. Mangga dua - Jl. Gunung Sahari — Senen Kramat Raya — J? Salemba Raya — Jl. Matraman — Manggarai -dst.

c) Jalur Alternatif Timur Barat

Lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju Slipi diarahkan agar melalui Jl. Gatot Subroto — Jl. Kapt. Pierre Tendean — Jl. Wolter Monginsidi — Jl. Trunojoyo — Jl. Kyai Maja — JI.Teuku Nyak Arif — Jl. Tentara Pelajar — Jl. Gelora 1— Simpang Slipi — dst.

d) Jalur Pengalihan Barat — Timur

Lalu Lintas dari Slipi menuju Cawang diarahkan agar melalui Simpang Slipi Jl. Pejompongan — Jl. Penjernihan Jl. Karet Pasar Baru Barat — Jl. Galunggung — Jalan, Sultan Agung — Jalan. dst.

