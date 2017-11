NEW YORK - Seorang petugas polisi di New York dan dipuji sebagai pahlawan dalam insiden teror truk. Pujian pahlawan pujian itu terlontar bukan dari orang biasa tetapi dari Wali Kota New York, Bill de Blasio.

Petugas polisi yang dijuluki pahlawan adalah Ryan Nash. Kala teror terjadi, pria berusia 28 tahun itu tengah berada di lokasi untuk melakukan patroli rutin. Sebuah truk yang kemudian dikendarai tersangka Sayfullo Saipov kemudian menabrak bus sekolah di Manhattan dan mengejutkannya.

Baca Juga: 5 Pria Argentina dan 1 Perempuan Belgia Tewas dalam Serangan Teror Truk New York

Tepat setelah melakukan serangan, tersangka langsung keluar dari truknya sembari memegang senjata tajam. Tanpa ada keraguan dan seolah tanpa rasa takut dengan senjata yang dibawa pelaku, Nash langsung berlari ke arah tersangka dan mengejarnya.

Petugas polisi yang sudah terlatih itu melakukan aksi heroik layaknya di film aksi dengan menembak perut tersangka. Diwartakan Independent, Kamis (2/11/2017), upaya Nash melumpuhkan tersangka bukan tanpa perlawanan. Ia sempat terlibat perkelahian yan membuatnya terluka.

Nash kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bellevue dan mengeluh pada dokter jika telinganya terus berdengung yang kemungkinan besar akibat benturan. Beruntung, pria pemberani itu tidak mengalami luka serius.

Baca Juga: Serangan Teror New York Tak Surutkan Semangat Warga Berparade Halloween

"Anda tidak tahu apakah penembak itu memiliki banyak senjata atau bom lainnya. Anda pasti tidak tahu, jadi kami berhutang budi kepadanya," ujar Wali Kota New York, Bill de Blasio dalam pujiannya kepada Nash.

Ryan Nash yang kini masih dirawat di rumah sakit mengaku jika ia tak peduli dengan resiko atas aksinya yang mungkin bisa membuatnya kehilangan nyawa. Ia menegaskan sebagai polisi memang hal itulah yang harus dilakukan. Nash sendiri menjadi resmi menjadi polisi 5 tahun yang lalu.

Baca Juga: Turut Berduka, Presiden Uzbekistan Siap Bantu Penyelidikan Teror Truk New York

Tak hanya dari Wali Kota New York, Nash pun mendapat pujian dari Mantan Komisaris Polisi, Bill Bratton. Mantan petinggi kepolisian tersebut menyampaikan pujiannya terhadap Nash melalui Twitter.

To NYPD Officer Ryan Nash-thank you for your bravery & quick action in stopping yesterday's terrorist attack. Truly one of New York's Finest pic.twitter.com/xdDvNBc7HD— Bill Bratton (@CommissBratton) November 1, 2017