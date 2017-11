NEW YORK - Tersangka dalam serangan teror truk yang terjadi pada 31 Oktober telah didakwa melakukan pelanggaran terorisme federal sehubungan dengan serangan di Manhattan di mana delapan orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara AS untuk Distrik Selatan New York, Joon H. Kim.

Sayfullo Habibullaevic Saipov, seorang penduduk asli Uzbekistan berusia 29 tahun yang tinggal di New Jersey, didakwa memberikan dukungan material kepada ISIS dan kekerasan serta penghancuran kendaraan bermotor. Saipov muncul di pengadilan federal dengan kursi roda dan tidak mengajukan permohonan, seorang sumber di Kantor Kejaksaan AS mengatakan.

Truk pikap yang digunakan teroris untuk menabrak pejalan kaki di New York

Saipov mengatakan kepada penyidik bahwa dia terinspirasi oleh video ISIS, khususnya yang menunjukkan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Tersangka memutuskan untuk melakukan serangan truk ‘untuk benar-benar menghancurkan warga sipil’ dan secara khusus memilih waktu pada Halloween karena yakin akan ada lebih banyak warga sipil di jalan untuk liburan.

Pelaku mulai merencanakan serangan setahun yang lalu dan memutuskan untuk melakukannya dengan truk dua bulan yang lalu. Salah satu ponsel Saipov yang diperiksa oleh penegak hukum terdapat sekira 90 video terkait propaganda ISIS. Ponsel tersebut juga memiliki hampir 4.000 gambar, banyak di antaranya adalah propaganda ISIS, laporan dari FBI, dilansir CNN, Kamis (2/11/2017).

Sekadar diketahui, pasca-aksi teror tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk meningkatkan Program Pemeriksaan Ekstrem. Trump juga menambahkan, AS tidak boleh membiarkan ISIS kembali atau masuk ke dalam wilayahnya setelah mengalami kekalahan telak di Timur Tengah dan beberapa negara lainnya.

Wali Kota New York, Bill de Blasio, juga mengecam serangan tersebut dan mengatakannya sebagai sebuah aksi pengecut. Ia lalu menegaskan bahwa warganya tak akan pernah takut pada terorisme. Sementara Gubernur New York, Andrew Cuomo, yakin bahwa pelaku beraksi sendirian atau lone wolf.

