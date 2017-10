NEW YORK – Warga New York, Amerika Serikat (AS), berduka atas serangan teror yang terjadi pada Selasa 31 Oktober sore waktu setempat. Seorang pria berusia 29 tahun yang mengemudikan truk pikap putih dengan kecepatan tinggi menabrak para pejalan kaki serta pengendara sepeda di sepanjang Sungai Hudson.

Serangan teror tersebut menewaskan sedikitnya delapan orang. Pelaku diidentifikasi sebagai seorang pria asal Uzbekistan. Melihat fakta tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk mengetatkan pemeriksaan.

“Saya baru saja meminta Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk meningkatkan Program Pemeriksaan Ekstrem. Bersikap tidak rasis sebenarnya baik-baik saja, tetapi tidak untuk yang satu ini!” cuit Presiden Donald Trump lewat akun Twitter, mengutip dari Telegraph, Rabu (1/11/2017).

Pria asal New York itu sebelumnya menyebut pelaku penyerangan sebagai orang yang sakit dan gila. Trump menambahkan, AS tidak boleh membiarkan ISIS kembali, atau masuk, ke dalam wilayahnya setelah mengalami kekalahan telak di Timur Tengah dan beberapa negara lainnya.

Peelaku diidentifikasi bernama Sayfullo Saipov. Ia bukan warga New York, tetapi diketahui tinggal di Tampa, Florida. Ia menyewa satu unit truk tersebut untuk menjalankan aksinya. Catatan publik mengungkap bahwa Sayfullo datang ke Negeri Paman Sam pada 2010.

Wali Kota New York, Bill de Blasio, mengecam serangan tersebut sebagai sebuah aksi pengecut dan menegaskan bahwa warganya tak akan pernah takut pada terorisme. Sementara Gubernur New York, Andrew Cuomo, yakin bahwa pelaku beraksi sendirian atau lone wolf.

Modus serangan teror dengan menggunakan kendaraan bermotor beberapa kali dilancarkan di Eropa. Kota Nice, Prancis; Barcelona, Spanyol; Berlin, Jerman; Stockholm, Swedia; dan London, Inggris, sepanjang satu tahun terakhir menjadi saksi bisu serangan teror tersebut.

