JAKARTA - Sebuah video menampilkan pramugari maskapai Garuda Indonesia yang sedang membantu penyandang disabilitas pergi ke toilet di atas pesawat beredar di dunia maya. Video itu banyak menuai pujian warganet karena ketulusan pramugari dalam membantu penumpangnya yang memiliki keterbatasan fisik.

Dalam video yang diunggah oleh pengguna akun facebook @Alois Wisnuhardana pada Senin 5 Maret 2018, terlihat pramugari yang diketahui bernama Novia itu tengah berjalan mundur menuntun wanita penyandang tuna netra yang baru saja ke toilet.

Novia dengan sabar menuntun penumpang difabel itu mulai dari menuju toilet, menungguinya sampai selesai hingga mengantarkannya kembali ke kursi penumpang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 27 Februari 2018 lalu di pesawat Garuda rute Jakarta-Lombok dengan nomor penerbangan GA432. Hingga hari ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 3.300 kali.

"Thanks for your dedication on your duty, Ms Novia. Mengantar penumpang difabel ini saat ia membutuhkan ke toilet. Menunjukkan caranya memakai, menungguinya di depan pintu, lalu menuntunnya kembali ke tempat duduknya semula. Garuda Indonesia layak bangga punya pramugari seperti ini," tulis Alois dalam postingannya.

Berikut videonya:

