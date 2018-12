Cuaca Buruk, Helikopter Mendarat Darurat di Permukiman Warga

MAKASSAR - Sebuah Helikopter mendarat darurat hingga menjadi tontonan warga di Lapangan Sepak Bola Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Helikopter jenis Bell dengan nompor penerbangan BO 105 PX-EAE itu mendarat darurat lantaran terkendala dengan cuaca buruk.

Helikopter yang diketahui milik Perusahaan Kalla Group milik Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ini mendarat sekira pukul 09.04 pagi, Kamis 27 Desember 2018.

Co Pilot Helikopter Kapten Dadang, mengatakan saat Helikopter take off, kondisi cuaca masih berawan, namun saat melintas di langit Parepare terjadi hujan deras. Pilot pun mengambil langkah mendarat darurat.

Helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat lantaran terkendala cuaca buruk saat Helikopter take off dari Kendari, Sulawesi Tenggara sekitar pukul 07.00 Wita pagi.

"Jarak pandang terbatas, susah ditembus. Maka kami memilih untuk mendarat disini," kata Kapten Dadang kepada wartawan.

Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, saat perjalanan menuju ke Kendari, Helikopter ini juga melakukan pendaratan darurat di Lapangan Sepak Bola Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru juga karena terkendala cuaca buruk.

(wal)