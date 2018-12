Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang Baru Akhirnya Komentari soal Pembunuhan Khashoggi

ARAB - Setelah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang baru, Ibrahim Al Assaf akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi.

Ibrahim Al Assaf menilai jika kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tidak menimbulkan krisis bagi negaranya, tapi justru menciptakan perubahan besar.

Kepada AFP, Ibrahim Al Assaf memastikan perubahan kabinet tidak dilatarbelakangi oleh kasus Khashoggi, namun kebutuhan agar mesin pemerintahan lebih efisien.

"Masalah Jamal Khashoggi, benar-benar membuat kami sedih, kita semua. Tapi secara keseluruhan, kami tidak mengalami krisis, kami akan melalui transformasi," ujar mantan menteri keuangan itu, merujuk pada reformasi sosial dan ekonomi yang dipelopori Putra Mahkota Pangeran Muhammed bin Salman (MBS)," kata Ibrahim Al Assaf, kepada AFP, Sabtu (29/12/2018).

