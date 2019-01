JAKARTA - Seorang Warga Negara Asing (WNA) mengendari sepeda motor terekam kamera sedang berada di jalur Jalan Tol Kapuk, Jakarta Utara, menjadi viral di media sosial.

Dalam unggahan akun media sosial @viral_updates menggambarkan seorang sepeda motor berwana hitam dan menggunakan jaket berwarna hijau tampak kebingungan usai dirinya berada di dalam jalan bebas hambatan.

Bahkan, sang bule ini sempat berinteraksi dengan salah satu pengendara untuk mengetahui jalan keluar usai dirinya menyadari berada di jalan tol Kapuk.

"I know this for car. What can I do now? (Saya tahu ini untuk mobil. Apa yang bisa saya lakukan sekarang?)" kata WNA tersebut

"You can't exit turn left (Anda tidak bisa keluar. Belok kiri saja)," timpal sang pengendara.

Video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 20.000 kali. Beragam komentar dari masyarakat pun terpampang didalam kolom komen akun instagram pengunggah video itu.

Seperti ada juga komentar memuji pengendara mobil yang sudah memberikan informasi kepada WNA yang salah jalur itu.

"Nice dikasih tahu," tulis akun yudha_anggr34.

"Di LN motor boleh masuk tol sih," tulis akun @mastony71.

(aky)