JAKARTA - Beredar foto Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok berada dalam sebuah ruangan bersama sejumlah orang. Foto tersebut diduga diambil setelah Ahok keluar dari Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tadi pagi, Kamis (24/1/2019).

Menariknya dalam foto tersebut, Ahok tampak duduk di kursi sofa bersama seorang wanita. Diduga wanita tersebut adalah Bripda Puput Nastiti Devi, polwan yang diisukan bakal dinikahi Ahok.

Dalam foto yang lokasinya diduga sebuah gereja tersebut, Ahok dan sejumlah orang lainnya terlihat melantunkan lagu. Terdapat seorang pria berkemeja biru duduk di depan sambil memegang gitar.

Dalam foto lainnya, Ahok dan wanita di sampingnya terlihat sibuk dengan handphone-nya masing-masing.

Ahok resmi bebas dan meninggalkan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat sekira Pukul 07.30 WIB.

Ima Mahdiah, staf pria yang disapa Ahok mengatakan, Ahok dijemput oleh putra sulungnya, Nicholas Sean. Ahok meninggalkan Mako Brimob secara diam-diam. Alhasil, para wartawan dan Ahoker yang menunggu tak bisa mengabadikan momen tersebut.

Sean kemudian mengunggah fotonya bersama sang ayah di akun Instagramnya, @nachoseann, sekira Pukul 10.30 WIB.

Dalam selfie tersebut, keduanya sama-sama menyunggingkan senyum bahagia. Ahok mengenakan kemeja biru, sedangkan Sean memakai kaus polo.

Sean menulis, "He's back. My dad's a free man! Thank you everyone for the support".

(qlh)