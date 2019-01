View this post on Instagram

Bikin Gemes... lihat seorang anak yang baru berumur 16 bulan namun sudah bisa hafal huruf hijaiyyah. Semoga di usia 5 tahun kelak, sudah jadi hafiz Quran, tulis ayahnya.. . Anak ini bernama Sambara Alfaruq Musa. . geser dan simak videonya.. . . . . . . . . . Video : Fes Dia Mon