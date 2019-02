JAKARTA - Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial LAC ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, karena menanam narkotika jenis ganja di apartemennya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Tim melakukan penggerebekan di Apartemen Tower 1, lantai 15, kamar 1509, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan ditemukan beberapa pohon mariyuana (ganja) yang ditanam di dalam apartemen tersebut," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Krisno Siregar, dalam keterangan resminya, Rabu (6/2/2019).

Krisno mengungkapkan, penangkapan terhadap LAC dilakukan pada Sabtu 2 Februari 2019 dinihari. Hal itu menyusul adanya informasi dari masyarakat tentang adanya budidaya tanaman mariyuana.

"Menurut pengakuan tersangka bahwa bibit mariyuana di bawa dari USA (United State Amerika) yang kemudian penanamannya dilakukan secara profesional di dalam kamar, atau ruang apartemen dengan pencahayaan lampu yang memerlukan penanganan khusus yang harus memperhatikan suhu, PH, air, pupuk organik, media tanam dan didukung peralatan lainnya," tuturnya.

Saat ini, polisi tengah melakukan kordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS dan Law Enforcement in The United untuk menangani kasus tersebut. Dengan keterlibatannya itu, LAC terancam dijerat Pasal 111 Ayat 1 UU RI Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp8 miliar.

(wal)