Teman-teman yang baik, Ibunda kami tercinta, Ibu Ani Yudhoyono (Kristiani Herrawati binti Sarwo Edhie Wibowo) saat ini masih menjalani perawatan medis secara intensif di National University Hospital, Singapura. Saya dan keluarga besar memohon doa dari teman-teman, agar Ibu Ani dapat diberi kesembuhan dari sakit Kanker Darah, dan dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-harinya di tanah air. Saya ucapkan terima kasih, kepada semua pihak yang sudah memberi atensi, dukungan dan doa baiknya selama ini untuk Ibu Ani. Insya Allah, itu semua akan menjadi kekuatan bagi Ibu Ani dalam perjuangannya melawan sakit yang dideritanya. Sekali lagi, mohon doa untuk kami sekeluarga. Saya juga mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberkahi kesehatan lahir dan batin. Tetap Semangat Memo @aniyudhoyono Salam, AHY