JAKARTA - Strategi yang benar adalah awal dari keberhasilan, namun bila keliru berbagai usaha yang dikerahkan akan sia-sia.

Hal tersebut disampaikan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di MNC Vision Networks (MVN) Leaders Gathering, di iNews Center, Jumat 15 Februari 2019.

"Punya leadership dan productivity yang kuat, militansi tinggi, fighting spirit luar biasa, teamwork yang solid, tapi kalau yang kita kerjakan keliru, tidak akan sampai kemana-mana," ungkapnya.

Pria yang sudah mengajar di lebih dari 200 perguruan tinggi se-Indonesia itu mengatakan dalam membangun apa pun diperlukan keakurasian. Harus tepat sasaran, tanpa akurasi akan lama majunya.

Selain itu, lanjut Hary, dibutuhkan speed atau kecepatan. Kalau yang dilakukan sudah tepat tapi lambat, akan tersalip dengan yang lain, apalagi di era dengan persaingan ketat seperti sekarang ini.

Dan yang tak kalah penting, kata Hary, yaitu determinasi tinggi atau kebulatan tekad dan komitmen kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk berhasil, seseorang harus yakin dirinya bisa mencapai keberhasilan tersebut.

"Kalau mau maju, pertama, strategi harus akurat. Kedua speed, dan ketiga determinasi. Kita fight untuk menang," ungkap pria yang juga Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia itu.

Hary Tanoe mengatakan bila seseorang melakukan sesuatu dengan tepat, maka hal itu akan membuat seseorang lebih unggul dibandingkan yang lain.

"Life is a choice, if you choose the right thing you will better than others," tuturnya.

Hary menambahkan terkadang banyak yang terlalu menyederhanakan, kerja keras saja dianggap cukup untuk membawa seseorang untuk berhasil. Hal itu menurutnya tidak sepenuhnya benar, karena kalau apa yang dikerjakan keliru, maka kerja sekeras apapun tidak akan berhasil.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe berharap workshop tersebut akan menghasilkan resolusi yang produktif.

(aky)