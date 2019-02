View this post on Instagram

Yg begini2, bukan kalimat saya. Dan ga perlu pake kata2 jelek buat ngebela Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tidak perlu kata2 pemecah belah u/ bela 01 atau 02. Saya trs mengajarkan pd diri sendiri dan siapa yg berkenan belajar. Untuk memakai kata2 yg positif. Kata2 yg baik. . . Dan berdoalah. Agar siapapun yang ingin merusak kedamaian ketenangan ketentraman dii negeri ini, dan sembarang memilih kata2, agar sgr dpt hidayah Allah. . . Bela lah jagoannya, dg kata2 positif. Oke?