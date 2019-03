TENNESSEE - Sebuah buku perpustakaan Tennessee yang hampir dibuang ke tempat sampah terjual dengan nilai mengejutkan, USD1.250 (sekira Rp18 juta) setelah diketahui buku itu ternyata cetakan pertama.

Toko buku The Friends of the Memphis Public Library mengatakan bahwa salinan dari buku karya Philip K. Dick, “Android Do The Dream of Electric Sheep”, novel yang menjadi dasar film Blade Runner, telah diambil dari rak perpustakaan dan ditempatkan di keranjang untuk buku yang akan dijual atau dibuang.

Louise Brown, manajer grup penjualan online, mengatakan anggota staf Geoff Hopkins memeriksa buku tebal itu dan menemukan bahwa itu adalah edisi pertama dari tahun 1968. Demikian dilaporkan UPI.

Brown berkata bahwa dia pergi ke Amazon dan menemukan salinan buku yang sama dijual hingga USD3.000 (sekira Rp42 juta).

Dia mengatakan dia mendaftarkan salinan itu seharga USD1.250 dengan harapan melakukan penjualan cepat, dan buku itu terjual dengan harga tersebut dalam waktu sekira tiga pekan.

Brown mengatakan penjualan itu merupakan rekor baru untuk satu buku yang dijual oleh perpustakaan.

"Benda ini akan dibuang, dan saya tidak bisa membayangkan berapa banyak program yang akan didanai untuk perpustakaan," kata Brown kepada Memphis Commercial Appeal. "Itulah yang kami sebut 'penjualan dekade ini.'"

(dka)