Seorang wisatawan melakukan aksi cliff jump, melompat dari tebing, langsung ke laut yang berair jernih Pulau Sironjong Kecil, satu dari gugusan pulau Mandeh di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Untuk melompat dari titik ini, terdapat anak tangga ke puncak tebing, untuk melompat dari ketinggian lima sampai 20 meter. “Cliff jump” hanya salah satu yang bisa dilakukan wisatawan di gugusan pulau-pulau Mandeh. Wisatawan juga bisa snorkling atau sekadar berkeliling dengan perahu nelayan menikmati panorama indah Mandeh. Senang menyelam? Di bawah perairan Mandeh di Pulau Cubadak, bisa disaksikan bangkai kapal MV Boelongan, kapal milik Belanda yang tenggelam dibombardir oleh pesawat tempur Jepang pada 1942. Selain Pulau Sironjong Besar dan Sironjong Kecil, di gugusan pulau Mandeh juga ada Pulau Traju, Pulau Setan, hingga Pulau Cubadak. Seluruh pulau-pulau ini cantik, dengan perbukitan hijau nan alami. Lalu, bagaimana mencapai gugus pulau Mandeh yang sudah saya tetapkan sebagai Kawasan Wisata Terpadu pada 10 Oktober 2015 itu? Mandeh bisa dicapai melalui jalur darat dua jam dari Kota Padang. Setiba di Pelabuhan Carocok Tarusan, ada banyak perahu nelayan yang siap membawa wisatawan untuk berpesiar menikmati ombak, air yang jernih, dan hembusan angin laut pulau-pulau Mandeh. Foto: Kementerian Pariwisata