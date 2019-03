MANCHESTER – Rekaman petir menyambar pesawat maskapai Thomas Cook saat terbang berhasil tertangkap kamera penumpang.

Laporan Daily Star, Selasa (12/3/2019) peristiwa itu terjadi pada Minggu malam, saat pesawat baru saja lepas landas dari Bandara Manchester, Inggris menuju Gambia, Afrika Barat.

Cuaca saat itu terlihat mendung. Tiba-tiba, sambaran petir mengenai sayap, tapi tidak ada respons dari penumpang pesawat.

Maskapai penerbangan menyampaikan bahwa pesawat segera kembali ke bandara Manchester setelah disambar petir.

“Pesawat dilengkapi penangkal petir dan pemeriksaan secara keseluruhan sudah dilakukan oleh tim teknisi kami,” kata maskapai dalam sebuah pernyataan.

"Para penumpang berangkat dari Manchester pada sore harinya dengan pesawat yang berbeda."

VIDEO: #MT1140 departure from Manchester Airport with the lightning strike at 00:54. pic.twitter.com/OXzJffnTdw— Flight Alerts (@FlightAlerts_) 10 Maret 2019