TORONTO – Rekaman video memperlihatkan sebuah pesawat hampir menabrak truk yang melintas di jalan raya sebelum akhirnya jatuh.

Peristiwa itu terjadi jalan tol dekat Bandara Kota Buttonville dekat Toronto, Kanada.

Mengutip RT, Selasa (19/3/2019) sebuah pesawat yang hampir menabrak itu berjenis Cirrus SR20, dan diterbangkan oleh instruktur yang sedang berlatih bersama siswanya.

Akun Twitter Tom Podolec, mengunggah video detik-detik pesawat hampir menabrak truk.

Update PLANE CRASH Dashcam video sent to me shows a Cirrus SR20 as it crosses 16th Ave narrowly missing vehicles. Male instructor pilot & female student pilot suffered minor injuries. They were doing circuits & practicing touch & go on runway 33 at Buttonville Airport. pic.twitter.com/L2UksDsLOQ— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 12 Maret 2019