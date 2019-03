TEHERAN - Sebuah pesawat terbang terbakar saat mendarat di bandara Mehrabad, Teheran, Iran pada Selasa, 19 Maret 2019 malam, namun semua 100 penumpang selamat.

Sebuah video yang diposting oleh Kantor Berita Republik Iran menunjukkan ada percikan api keluar dari bagian belakang pesawat pada saat mendarat.

Kebakaran terjadi setelah roda pesawat sulit terbuka, dan kemudian dikendalikan.

Mengutip Reuters, Rabu (20/3/2019) kantor berita Fars melaporkan pilot tidak dapat membuka roda belakang pesawat dan mengitari bandara untuk membuka semua roda sebelum mendaratkan pesawat.

Pesawat itu adalah Fokker 100 milik Iran Air melaporkan. Laporan lain mengatakan pesawat itu terbang dari pulau Iran di Teluk ke Teheran.

#BREAKING

Tehran, #Iran

Mehrabad Int'l Airport

Video shows an IranAir (Fokker 100) plane making an emergency landing without rear landing gears opening. pic.twitter.com/fX0NpWXYkb— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 19 Maret 2019