BANYAK peristiwa atau momen yang terjadi pada tanggal 10 April di sepanjang perjalanan hidup manusia. Beberapa momen yang terjadi pada 10 April tercatat menjadi sejarah sepanjang perjalanan hidup manusia.

Okezone merangkum beberapa momen yang menjadi sejarah atau peristiwa penting tepat pada 10 April‎. Berikut peristiwa pada 10 April yang dihimpun dari berbagai sumber:

Baca juga: Peristiwa 9 April: Pileg 2009 dan 2014 Digelar, Soekarno Bentuk Kabinet Karya

1815 - Gunung Tambora Meletus

Pada 10 April 1815 Gunung Tambora meletus. Ini adalah salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Gunung Tambora meletus dengan dahsyat dan debunya menyelimuti beberapa pulau di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), menyebabkan pendinginan global dan terjadinya tahun tanpa musim panas.

Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Kemudian pada Agustus 1819, gunung dengan julukan berapi tidur itu kembali memuntahkan lava pijar dengan intensitas kecil disertai gempa susulan.

1912 - Titanic Tinggalkan Pelabuhan Sebelum Akhirnya Tenggelam

Kapal Titanic pada 10 April 1912 meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris sebelum akhirnya tenggelam. Empat atau lima hari berlayar atau pada 15 April 1912, kapal bermuatan besar tersebut menabrak gunung es di Samudera Atlantik Utara hingga akhirnya karam.

Baca juga: Peristiwa 8 April: Kurt Cobain Ditemukan Tewas & Pembangunan London Array Dimulai

Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dalam salah satu bencana maritim masa damai paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya.

2010 - Pesawat Presiden Polandia jatuh di Rusia, menewaskan 132 penumpang termasuk Presiden Polandia

Pada 10 April 2010, pesawat Tupolev Tu-154M yang mengangkut Presiden Polandia Lech Kaczyński, anggota pemerintahan dan dewan legislatif Polandia, dan juga komandan Angkatan Bersenjata Polandia, jatuh di dekat Bandar Udara Smolensk-North, menewaskan semua penumpang di pesawat. Para penumpang awalnya berniat untuk menghadiri peringatan 70 tahun peristiwa pembantaian Katyn.

Beberapa jam setelah kecelakaan terjadi, informasi detail mengenai penyebab kecelakaan masih belum jelas. Beberapa media melaporkan bahwa Tu-154 menabrak pohon.

Baca juga: Peristiwa 7 April: Gunung Vesuvius Meletus, Berdirinya WHO dan Lahirnya Aktor Laga Jackie Chan

1970 - McCartney mengumumkan pembubaran The Beatles



McCartney adalah beatle pertama yang ikut serta pada proyek musik di luar grup tersebut, ketika ia menulis lagu-lagu untuk film 'The Family Way' pada tahun 1966. Soundtracknya kemudian dirilis sebagai album dan memenangkan Ivor Novello Award untuk 'Lagu Tema Instrumental Terbaik', mengungguli musisi jazz ternama Mike Turner. McCartney menulis lagu dan memproduksi artis-artis lain, seperti Mary Hopkin, Badfinger, dan the Bonzo Dog Band, dan pada tahun 1966 ia diminta untuk menulis lagu untuk produksi National Theatre, As You Like It dari William Shakespeare, namun ia menolaknya.

Setelah kematian Epstein pada tahun 1967, McCartney mengambil alih kepemimpinan band itu dari Lennon. McCartney lah yang menggagas album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, film Magical Mystery Tour, film animasi Yellow Submarine, dan juga konsep serta pemfilman album Let It Be.

McCartney kemudian berusaha untuk meyakinkan Lennon, Harrison dan Starr untuk kembali mengadakan konser, namun ketiga anggota lain tidak menyetujuinya. Walaupun Lennon telah meninggalkan grup itu di bulan September 1969, dan Harrison serta Starkey telah meninggalkan grup itu beberapa kali, McCartney adalah orang pertama yang mengumumkan pada publik bubarnya The Beatles pada tanggal 10 April 1970 - seminggu sebelum merilis album solonya, McCartney. McCartney mengajukan tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 1970, menuntut pembubaran partnership The Beatles secara legal oleh pengadilan Inggris.

(rzy)