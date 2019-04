SYDNEY - Seorang pria tunawisma di Sydney, Australia, kembali bertemu dengan tikus kesayangannya yang menghilang awal bulan ini.

Chris (59) adalah seorang tunawisma yang biasa menggelandang di pusat kota Sydney bersama tikusnya yang bernama Lucy. Namun suatu hari rekan kecilnya menghilang ketika dia pergi ke toilet.

Setelah viral di media sosial, polisi New South Wales melacak tikus itu dan mempertemukannya kembali.

Chris menganggap Lucy dicuri setelah dia menghilang dari peti susu tempat dia meninggalkannya.

Putus asa untuk menemukannya, dia menaruh catatan di kotaknya, serta menanyakan apakah ada yang melihatnya.

Banjir dukungan muncul oleh orang-orang yang mengunggah foto itu, berharap bahwa seseorang telah melihat Lucy atau orang yang telah mengambilnya.

"Seorang wanita, yang berjalan melewati dan melihat Lucy sendirian, percaya dia telah ditinggalkan, jadi dia bawa pulang dan dirawat," kata polisi dalam sebuah pernyataan mengutip BBC News, Sabtu (20/4/2019).

Lucy dikembalikan ke Chris di kantor polisi setempat.

Great news!



Officers from Sydney City Police Area Command have reunited a homeless man and his pet rat today, after she went missing last week.



Thanks to our followers, Lucy was safely retrieved today and returned to her owner. pic.twitter.com/BPPe7lQZP9— NSW Police Force (@nswpolice) 18 April 2019