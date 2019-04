WASHINGTON - Seorang perempuan Muslim yang berpapasan dengan demonstrasi anti-Islam di AS berbagi cerita saat ia memutuskan untuk "memerangi kebencian para pemrotes dengan cinta dan senyum".

Hal ini dilakukan setelah foto-foto posenya di depan kelompok itu menjadi viral.

Para pengunjuk rasa tengah menempatkan diri di luar sebuah konferensi Islam di Washington, Amerika Serikat (AS), selama tiga hari, memegang plakat mengecam Islam dan Nabi Muhammad, ketika Shayma Ismaa'eel memutuskan untuk mengambil sikap.

Peserta lain di KTT Lingkaran Islam Amerika Utara itu menjadi kesal oleh aksi para pemrotes—yang juga meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim—tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang itu.

Saat itulah Ismaa'eel meminta seorang teman untuk mengambil foto pose dirinya dengan senyum lebar dan tanda damai di depan para lelaki. Perempuan Muslim ini merasa bahwa berjalan kaki melewati mereka saja tidak cukup.

"Saya sedang jalan kaki ketika mereka terus meneriakkan kalimat kebencian mereka," katanya.

"Saya bertanya kepada petugas polisi apakah saya bisa berdiri di tepi jalan di depan orang-orang itu. Petugas itu berkata 'tidak,' dan pada saat itu, saya merasa seperti pemberontak terbesar."

"Saya tersenyum sangat lebar di foto itu dan lelaki di sana mulai mengarahkan pidatonya ke arah saya."

"Hal-hal konyol seperti, 'Wajahmu harus ditutupi', dan, 'Kamu tahu itu hal menyimpang ketika kamu berjalan di luar mengenakan piyama'."

Ismaa'eel mengunggah tiga foto ke Twitter. Tak lama setelah itu, postingannya banyak menerima komentar dari sesama pengguna.

Postingan itu disukai lebih dari 304.000 kali dan di-retweet lebih dari 83.000 kali.

"Pada 21 April saya tersenyum menghadapi kefanatikan dan melenggang pergi sambil merasakan bentuk pencapaian terbesar," tulis Ismaa'eel di halaman Twitter-nya.

Ia juga membagikan salah satu foto itu di Instagram, di mana foto itu disukai lebih dari 338.000 kali.

"Kebaikan adalah tanda iman. Mereka yang tidak baik tidak memiliki iman," demikian bunyi tulisan di postingan Instagram Ismaa'eel, mengutip Nabi Muhammad.

On April 21st I smiled in the face of bigotry and walked away feeling the greatest form of accomplishment. pic.twitter.com/Dbrtk7MDAw— شيماء (@ShaymaaDarling) 23 April 2019