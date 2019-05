ALBURY - Perdana Menteri Australia Scott Morrison dilempari telur oleh seorang pemrotes saat sedang berkampanye, Selasa (7/5/2019). Uniknya, telur tersebut tidak pecah dan hanya jatuh ke lantai.

Pelaku adalah seorang wanita yang mengikuti PM Morrison dari belakang sebelum melakukan aksinya.

Para pengawal orang nomor satu di pemerintahan Australia ini langsung bertindak mengerubuti pelaku dan membawanya menjauh. Dia kini ditahan pihak kepolisian New South Wales.

PM Morrison saat kejadian sedang berkampanye di Kota Albury, yang dihadiri kaum wanita dari organisasi wanita setempat.

Saat kejadian, dia sedang ngobrol dengan beberapa warga yang hadir. Dan salah seorang di antaranya tampak terjatuh.

PM Morrison pun membantu wanita tua untuk berdiri kembali.

"Yang saya khawatirkan tentang insiden hari ini di Albury adalah wanita tua yang terjatuh," ujar PM Morrison dalam postingan di akun medsos Twitter

"Saya membantunya berdiri dan memeluknya. Petani kita harus mengatasi orang-orang bodoh yang sama yang menyerang lahan pertanian dan rumah mereka," katanya.

My concern about today‚Äôs incident in Albury was for the older lady who was knocked off her feet. I helped her up and gave her a hug. Our farmers have to put up with these same idiots who are invading their farms and their homes.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 7 Mei 2019