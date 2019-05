SWISS - Sejumlah staf dan kerabat Wakil Presiden merayakan hari ulang tahun ke-77 Jusuf Kalla saat berada di Swiss.

Mengutip laman Antaranews, para kerabat berkumpul di lobi hotel Beau Rivage, Jenewa pada Selasa malam (14/5/2019) waktu setempat.

Wapres JK bersama Mufidah yang tiba di hotel usai makan malam kaget mendapatkan kejutan perayaan milad pada sekitar pukul 23:50 waktu setempat atau pukul 04:50 WIB.

Acara sederhana itu pun berlangsung khidmat dengan doa yang dipanjatkan oleh para delegasi.

Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Haddad dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dan Juru Bicara Wapres Husain Abdullah.

Terlihat juga para paspampres, serta ajudan turut merayakan hari ulang tahun pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan itu.

Staf Wapres pun menyerahkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin yang menyala.

JK tampak tersenyum sumringah saat memotong kue tersebut. Ibu Mufidah pun menyuapi sepotong kue kepada Wapres JK dengan penuh kemesraan.

Wapres JK berada di Jenewa, untuk melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis dan Swiss menghadiri acara The Christchurch Call to Action, serta KTT Jamuan Malam Tech for Good yang bertempat di Istana Elysee dan akan menyampaikan Pidato Nasional dalam Forum Acuan Global mengenai Pengurangan Resiko Bencana atau Global Platform on Disaster Risk Reduction 2019 dihelat di Pusat Konferensi Internasional Jenewa (CICG).

(rzy)