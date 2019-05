JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia memberi selamat kepada Joko Widodo (Jokowi) yang menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

Mahathir Mohamad memberikan selamat kepada jokowi melalui Twitter.

“Saya berharap kerjasama antara dua negara akan semakin erat selepas ini,” tulis Mahathir, Selasa (21/5/2019).

Ucapan selamat juga disampaikan PM Australia Scott Morrison. Ia berharap dengan Jokowi kembali terpilih sebagai presiden bisa mempererat hubungan kedua negara.

“Selamat dari @jokowi atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Indonesia. Indonesia adalah salah satu hubungan strategis paling penting di Australia,” tulis Scott di Twitter.

Warmest congratulations @jokowi on your re-election as President of Indonesia. Indonesia is one of Australia’s most important strategic relationships. We look forward to further deepening ties between 🇦🇺and 🇮🇩 across all of our shared interests.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 21 Mei 2019