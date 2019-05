JAKARTA - Seorang reporter perempuan asal Australia melongo saat melihat trik sulap yang dilakukan seorang polisi di sela-sela pengamanan aksi 22 Mei belum lama ini.

Reporter bernama Renae Henry itu menjelaskan mereka sempat bercengkrama dengan para petugas yang sedang berjaga-jaga. Bahkan, mereka pun sedikit bermain sulap di tengah kesiagaan menjaga ibu kota.

"Pesulap yang memerangi kejahatan. Sedikit bersenang-senang dengan polisi asal Sumatera hari ini yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menangkis para perusuh," tulis Renae dalam akun twitternya.

Crime-fighting magicians. A bit of fun with these Sumatran police today who’ve been risking their lives to fend off rioters in #jakarta pic.twitter.com/WNyW3hW6JL