JAKARTA - Pihak kepolisian menerapkan skema rekayasa lalu lintas one way atau satu jalur di ruas tol penghubung antara Jakarta dan daerah penyangga yang dilalui pemudik pada hari ini, Kamis (30/5/2019). Penerapan one way diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam ini.

"Sekarang kita berada di KM 29 Cikarut, tadi kita melakukan pemantauan dan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang tadi telah kita sepakati. Itu kebijakan one way di hari ini ita lakukan yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB, hari ini," kata Kakorlantas Polri, Irjen Refdi Andri saat dikonfirmasi, Kamis (30/5/2019), malam.

Setelah mencermati kebijakan one way sejak pagi hingga malam ini, arus lalin di ruas tol Jakarta dan Cikarang Utama (Cikarut) berjalan normal. Tak hanya one way, kata Refdi, pihak kepolisian juga telah menerapkan sistem contraflow.

"Tadi kita memang sebelum melakukan one way, kita berlakukan contraflow, khususnya mulai dari km 35 cikampek menuju km 61. Selanjutnya, menjelang siang hari kita lanjutkan sampe km 69 dan 70," terangnya.

"Setelah itu, kita melihat kepadatan dan animo masyarakat, dilakukan contraflow dengan dua lajur dan itu juga kita lakukan pada sore hari pukul 15.00 dan kebijakan contraflow, rekayasa lalin itu kita akhiri pada pukul 19‎.00," sambungnya.

Saat ini, kata Refdi, pihaknya masih mengamati pergerakan-pergerakan arus lalin khususnya dari Cikunir, Cikarut, sampai ke kilometer 70 malam ini. Hasilnya, pergerakan arus lalin di sepanjang ruas tol tersebut sangat normal, demikian juga dari arus sebaliknya, yakni dari Bandung yang melintas cipularang juga leluasa bergerak pada malam ini.

"Tetapi untuk one way, masih terus kita berlakukan sampai nanti kita evaluasi pada 21.00, kalau masih perlu kita lanjutkan, ya lanjutkan. Karena itulah kebutuhan, setelah kita lihat pergerakan dari Brebes barat," pungkasnya.

(aky)