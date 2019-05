PARIS – Sebagai The Best Marketing Minister Of Tourism Of ASEAN versi Markplus Marketer of The Year 2018, Menteri Pariwisata Arief Yahya tahu benar cara memanfaatkan momentum. Lebih tepatnya momentum untuk mengangkat Wonderful Indonesia. Kali ini, momen yang dipilih adalah Piala Dunia Wanita 2019.

Event sepakbola wanita terbesar di dunia itu, akan dilangsungkan di Paris, Perancis. Kementerian Pariwisata tidak melewatkan momen tersebut begitu saja. Branding dilakukan dan Wonderful Indonesia pun eksis di Paris. Hebohnya, tak kalah dari promosi Wonderful Indonesia di Piala Eropa, alias Euro 2016. Sebuah event yang juga dilangsungkan di Perancis.

“Industri sport tourism di sepak bola juga hidup dan berkembang. Model bisnisnya juga berkembang. Olahraga sepak bola sendiri paling banyak ditonton orang, juga paling sering dibicarakan,” tutur Menpar Arief Yahya, Rabu 29 Mei 2019.

Menpar Arief Yahya menyebut, di mana ada crowds, di situlah tempat efektif untuk promosi. Momentum Piala Eropa dan Piala Dunia juga menjadi saat yang pas untuk berpromosi. Karena saat itu, pusat perhatian dunia sedang terfokus.

Strateginya pun sangat pas. Di Paris, Menteri lulusan Telematika University of Surrey itu menggunakan rumus DOT alias Destinasi, Originasi, Timeline. Dan Momentum ini sangat tepat, karena kehadiran brand Wonderful Indonesia bisa viral di mana-mana.

Deputi pengembangan Pemasaran II Kemenpar Nia Niscaya juga seirama. Menurutnya, sepakbola memiliki kelompok pendukung yang fanatik. “Sepak bola punya community yang fanatik dan jumlah besar. Ini yang harus kita tangkap,” jelasnya.

Dia menambahkan, strategi promosi sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. “Ketika budget promosi kita terbatas, maka gunakan secara efektif di momentum yang tepat, terlebih ketika perhatian dunia sedang ke sana,” katanya.

Promo di Piala Dunia Wanita 2019 adalah lanjutan dari kesukesan promo Wonderful Indonesia di berbagai belahan dunia tahun sebelumnya . Di Rusia, branding pariwisata Indonesia pernah dilakukan melalui media ruang terpasang di Pasar Rusia. Branding lainnya juga pernah dilakukan saat gelaran Piala Eropa di Perancis.

"Kami tinggal meneruskan kesuksesan promosi sebelumnya. Kebetulan momentumnya pas," timpal VITO Perancis Eka Moncarre.

Branding Wonderful Indonesia dipastikan menghiasi Kota Paris pada 1 Juni – 31 Juli 2019. Yang membuat seru, Wonderful Indonesia membuat kompetisi foto seputar operasional bus yang telah di-branding.

"Kali ini, branding dilakukan pada empat unit open great bus. Full wrapping. Semua dibalut keindahan destinasi pariwisata Indonesia seperti Banyuwangi, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Belitung, Raja Ampat, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan," tambahnya.

Bus-bus tadi dijamin wara wiri di tempat-tempat ikonik di Paris. Champ de Mars, Gare du nord, Pigalle, Opera Garnier, Louvre, Notre Dame, Musee d'Orsay, Champs Elysees, Grand Palais, adalah rute-rute yang bakal disinggahi bus Wonderful Indonesia.

"Mudah-mudahan ke depannya bosa meningkatkan jumlah wisatawan Prancis ke Indonesia," harap Eka.

