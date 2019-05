JAKARTA - Salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia, Alfamidi, menggelar mudik gratis jelang lebaran 2019. Sedikitnya 1.750 pemudik diberangkat ke berbagai daerah, 1.250 di antaranya dilepas dari area parkir Museum Purna Bakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada hari ini, Jumat (31/5/2019).

Dalam acara Serunya Mudik Gratis 2019 Alfamidi, General Marketing Manager Alfamidi Rini Hestrinalia mengatakan, 1.250 pemudik diberangkatkan dengan 25 bus berkapasitas 48 penumpang, dan 15 mobil pribadi berkapasitas 8 penumpang.

Sedangkan 500 sisanya diberangkat naik pesawat ke Palembang, Medan, dan sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Sedangkan pemudik dengan bus diberangkat ke Surabaya melintasi Tol Jakarta-Surabaya, Yogyakarta via jalur selatan, Purwokerto via Tol - Bumiayu, Solo via Jalur Pantai Utara atau non Tol, dan Semarang via Tol Jakarta-Semarang.

Rini menambahkam, semua pemudik itu telah diajak untuk mendaftar sejak 2 bulan sebelum pemberangkatan. Bagi yang ingin mudik naik bus harus belanja produk sponsor minimal Rp175 ribu, kemudian akan mendapat SMS balasan untuk mendaftar.

Sedangkan yang ingin mudik gratis naik pesawat, calon penumpang harus belanja produk sponsor minimal Rp375 ribu

Lebih lanjut, khusus untuk pemudik naik bus, Alfamidi menyediakan uang saku sebesar Rp200 ribu per orang, uang makan, dan goodie bag. Tak hanya itu, pada saat pemberangkatan pemudik dihibur oleh artis papan atas Indonesia.

Jika pada mudik gratis 2018 dihibur Siti Badriah, maka tahun ini dimeriahkan oleh dua artis nasional. Yakni pedangdut Denias dan Selvi Isti Apriani atau tenar dengan nama Selvi Kitty.

Selvi Kitty yang merupakan mantan anggota grup dangdut Duo Walang Sangit, duet dengan Denias ketika membawakan sejumlah lagu populer, yakni Penasaran, Selow, Takut Kamu Hilang, Cintaku Sekuat Tiang Listrik, dan Wajar.

Sementara itu, salah satu peserta mudik gratis asal Cimone, Tangerang, tujuan Yogyakarta, Arianto mengaku senang dengan adanya acara Serunya Mudik Gratis 2019 Alfamidi.

"Saya ikut mudik beserta istri dan dua anak saya. Ini adalah mudik gratis kelima saya bareng Alfamidi," ucapnya.

Di sisi lain Direktur Operasional Alfamidi, Yohanes Santoso mendoakan agar pemudik selamat sampai tujuan dan bisa berlebaran dengan keluarga tercinta di kampung halaman masing-masing.

"Harapan kami pemudik bisa samai tujuan dengan selamat, bisa menikmati hari raya yang luar biasa bersama keluarga tecinta, dan juga terus belanja di Alfamidi," ucapnya. (Adv)

(abp)