JAKARTA - Meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia. Warganet beramai-ramai menuliskan ucapan belasungkawa untuk istri Presiden RI keenam, Susulo Bambang Yudhyono (SBY) itu.

Ibu Ani mengembuskan napas di National University Hospital Singapura saat menghadapi kanker darah yang dideritanya sejak Februari 2019. Oleh keluarga disampaikan bahwa wanita yang menyukai fotografi itu berpulang Pukul 11.50 waktu Singapura, Sabtu (1/6/2019).

Warganet menyampaikan belasungkawanya dengan menyertakan tagar #RIPAniYudhoyono dan #SelamatJalanBuAni. Puluhan ribu cuitan tentang peristiwa duka ini membanjiri Twitter.

"Semoga ibu Ani Yudhoyono diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT aminn.. #RIPAniYudhoyono #SelamatJalanBuAni," tulis @MuhammadFitran3.

"she’s one of my favorite ibu negara, almarhum baik banget. alhamdulillah aku pernah ketemu dengannya 6 tahun yang lalu.. kepala ku dihelus lembut banget dengannya.. selama jalan buu semoga tenang disana, berasa di posisi Allah swt amin yaallah❤️☹️ #SelamatJalanBuAni," cuit @bloomplants.

"Bertepatan dengan #HariLahirPancasila , Indonesia tengah berduka. Harus ditinggalkan oleh salah satu bunga bangsanya. Semoga tenang di peristrahatannya, Bu. Kami semua bahagia pernah memiliki Ibu Ani sebagai Ibu Negara kami. #SelamatJalanBuAni," kata @rintik_.

Istri Presiden ke-6 RI itu selama ini terus berjuang melawan penyakit kanker darah yang menggerogoti tubuhnya. Selama perawatan dia setia didampingi SBY.

Lahir di Yogyakarta pada 6 Juli 1952, Ani Yudhoyono meninggal dalam usia 66 tahun. Ani merupakan anak ketiga dari pasangan Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan Sunarti Sri Hadiyah.

