CIREBON - Memasuki puncak arus mudik H-4 Lebaran, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa memadati jalan tol. Bahkan, kendaraan tersebut mengular hingga lebih dari 10 kilometer di Pintu Gerbang Palimanan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, pada Sabtu (1/6/2019) siang.

Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa ini mengular hingga lebih dari 10 kilometer sampai Tol Sumberjaya Majalengka. Laju kendaraan yang didominasi mobil pribadi hanya melaju maksimal 20 kilometer per jam. Bahkan, sesekali tak bergerak saat hendak melakukan transaksi tol elektronik.

Lambatnya transaksi di loket pembayaran ditambah meningkatnya jumlah volume kendaraan pemudik membuat petugas membuka penuh gardu pembayaran sebanyak 26 loket. Selain itu petugas juga memberlakukan sistem one way dengan memprioritaskan kendaraan menuju arah Jawa.

Petugas mengaku pemberlakuan sistem one way ini telah berlangsung sejak pukul 08.00 WIB namun belum dapat memprediksi hingga kapan sistem one way ini akan diberlakukan, Pemberlakuan sistem one way ini dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 263 Brebes Jawa Tengah.

Hingga Sabtu siang ini jumlah kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Palimanan telah mencapai lebih dari 71.736 ribu kendaraan. Petugas memprediksi meningkatnya volume kendaraan menuju Jawa pada H-4 lebaran ini diprediksi menjadi puncak arus mudik tahun 2019 dan akan meningkat hingga Sabtu malam dan hari minggu esok nanti. Pemudik diimbau agar saldo e tol mencukupi agar mempercepat transaksi di Gerbang Tol Palimanan

