Seekor macan kumbang (Panthera Pardus Melas) turun gunung di daerah Cimalimping Desa Sindangsari, Kecamatan Kasomalang, Subang, Sabtu 1 Juni 2019. Akibatnya membuat warga geger dan memburunya hingga macan terperangkap ke dalam salah satu rumah warga setempat. . "Kami sedang menunggu petugas yang berkompeten, terutama dari Polhut atau BKSDA," kata Danramil Jalancagak, Kapten Inf. Supriyono. Bahkan dirinya bersama anggotanya termasuk dari Polri ikut melakukan pengejaran setelah warga menemukan adanya seekor macan berkeliaran di halaman rumah tidak jauh dari perkampungan. . Karena ukurannya yang cukup besar, warga setempat pun sempat ketakutan hingga memburunya dengan membawa alat seadanya, dari mulai bambu, golok, dan lainnya. Akibatnya sang macan pun ketakutan hingga masuk ke dalam rumah warga melalui pintu jendela. . Kader konservasi di Subang Selatan, Iis Rochaeti yang dihubungi terpisah membenarkan adanya temuan macan tersebut dan kini dirinya sedang berusaha agar macan kumbang bisa diselamatkan dan kembali ke habitatnya. "Kita tidak ingin seperti pada awal tahun lalu ada macan kumbang yang telah ditemukan mati di daerah Desa Cikujang, Kecamatan Serangpanjang," ujarnya kepada wartawan Galamedia, Dally Kardilan. . Dengan ditemukannya macan kumbang ini, kata Iis, menunjukkan di daerah Subang Selatan ini masih terdapat macan kumbang dan termasuk harimau Jawa. "Ini mengisyaratkan, di sini atau sekitaran Gunung Tangkuban Perahu masih ada Macan Kumbang termasuk Harimau Jawa," pungkasnya.