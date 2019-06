JAKARTA - Raja Italia, Umberto II, harus turun dari takhtanya setelah Italia berubah dari monarki menjadi republik, 2 Juni 1946. Hal itu sekaligus menjadikan Umberto II sebagai raja terakhir di Italia.

Turunnya raja terakhir di Italia itu merupakan salah satu dari berbagai peristiwa bersejarah di dunia yang layak dikenang pada 2 Juni. Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang dihimpun Solopos.com dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org, dalam Sejarah Hari Ini, 2 Juni:

455

Bangsa Vandal mengobrak-abrik Kota Roma selama dua pekan dan menjarah harta rakyat Kota Roma. Bangsa Vandal adalah bangsa dari daerah Jerman bagian timur. Setelah mengobrak-abrik Kota Roma, Bangsa Vandal menuju kawasan Afrika bagian utara dan mulai membuat permukiman.

1010

Pertempuran Aqbat Al-Bakr yang melibatkan pasukan Kekhalifahan Cordoba pimpinan Sulayman bin Al-Hakam dengan pasukan pemberontak yang dipimpin Muhammad bin Hisham meletus di kawasan Andalusia yang kini menjadi Spanyol. Pertempuran itu berhasil dimenangi pasukan pemberontak. Kekhalifahan Cordoba yang berdiri sejak 929 akhirnya runtuh setelah kekalahan tersebut.

1098

Pengepungan Kota Antioch—kini Antakya, Turki—oleh Tentara Salib resmi berakhir. Pasukan Tentara Salib akhirnya berhasil merebut kota tersebut dari pasukan muslim setelah mengepungnya sejak 1097.

1924

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-30 Calvin Coolidge mengesahkan undang-undang yang mengakui orang-orang Suku Indian sebagai warga negara AS. Meski sudah diakui sebagai warga negara, suku yang mendiami tanah AS sebelum Bangsa Eropa datang itu masih dibatasi dalam penggunaan lahan.

1941

Pasukan Jerman yang berhasil mendarat di Pulau Kreta mulai membantai warga sipil di Desa Kondomari. Sebanyak 60 jiwa melayang dalam pembantaian tersebut. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan Pembantaian Kondomari.

1946

Italia resmi berubah bentuk dari negara monarki menjadi negara republik. Dengan begitu, Raja Italia, Umberto II, harus turun dari takhtanya. Selain itu, ia harus menjalani pengasingan di Cascais, Portugal.

1953

Menyusul kematian Raja George VI, Elizabeth II resmi dilantik menjadi Ratu Inggris. Untuk kali pertama pelantikan pemimpin Kerajaan Inggris ditayangkan di televisi. Jutaan penonton rela berdesakan di halaman Istana Westminster, London demi menyaksikan pelantikan Elizabeth II.

1955

Pemimpin Yugoslavia, Josip Broz Tito, dan Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, menandatangani Deklarasi Belgrade di Belgrade, Serbia. Dari deklarasi itu, Yugoslavia dan Uni Soviet resmi berdamai setelah bersitegang sejak 1948.

1962

Pertandingan sepak bola dalam ajang Piala Dunia FIFA antara Cile dan Italia menjadi pertandingan sepak bola terbrutal sepanjang sejarah. Polisi harus berulang kali masuk lapangan demi memisah para pemain yang terlibat bentrok sepanjang pertandingan.

1979

Paus Yohanes Paulus II mengunjungi tanah kelahirannya di Polandia. Kunjungan itu menjadikan dirinya sebagai paus pertama yang mengunjungi negara komunis.

