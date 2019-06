TORONTO - Empat orang terluka dalam insiden penembakan saat pawai kemenangan tim basket Toronto Raptors di Toronto, Kanada.

Penembakan terjadi Senin (17/6) siang saat ribuan penggemar memadati pusat kota di Nathan Phillips Square.

Tiga orang ditangkap usai penembakan, mengutip BBC, Selasa (18/6/2019). Pihak berwenang telah meminta masyarakat untuk mengirim rekaman video demi membantu penyelidikan mereka.

Polisi mencuit tidak ada korban terluka yang bisa mengancam jiwanya, meskipun dua korban terluka parah.

Mereka juga mengatakan telah menemukan dua senjata api dari tempat kejadian.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI — Jennifer Pagliaro (@jpags) 17 Juni 2019

Dua juta penggemar diperkirakan telah berkumpul di pusat kota Toronto pada Senin kemarin untuk parade kemenangan tim bola basket Toronto Raptors.

Para pemain Toronto Raptors merayakan parade kemenangan dengan dibawa lima bus tingkat di sepanjang jalan.

Raptors, satu-satunya tim bola basket di Kanada yang memenangkan final kejuaraan melawan Golden State Warriors pada Kamis pekan lalu. Tim ini juga menjadi tim Kanada pertama yang memenangkan gelar NBA.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau me-twit bahwa ia berharap korban bisa segera.

"Kami tidak akan membiarkan aksi kekerasan ini mengambil semangat parade hari ini," katanya.

I hope all those injured in today’s shooting have a speedy recovery, and I’d like to thank the Toronto Police for acting so quickly. We won’t let this act of violence take away from the spirit of today's parade.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18 Juni 2019