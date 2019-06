JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand pada 22-23 Juni 2019. KTT ASEAN kali ini bertema ASEAN Partnership for Sustainability yang bertujuan meningkatkan sinergi visi masyarakat ASEAN 2025.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Jose Antonio Tavares mengatakan bahwa pleno KTT kali ini akan membahas mengenai pembangunan komunitas ASEAN, sesuai dengan tema kepemimpinan Thailand, dan regional dan internasional. Isu-isu lain yang menjadi perhatian para pemimpin negara ASEAN juga memungkinkan untuk dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Ada agenda yang disebut dengan indicative list of topic yang sangat umum. Tergantung nanti para pemimpin ASEAN akan mengambil topik apa,” kata Dubes Tavares dalam press briefing, Rabu (19/6/2019).

KTT ASEAN ke-34 ini rencananya akan menghasilkan beberapa outcome document , di antaranya adalah ASEAN Leader’s Statement on Partnership for Sustainability, ASEAN Indo-Pacific Outlook, dan Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region.

Di sela perhelatan KTT tersebut juga akan diadakan sejumlah pertemuan lainnya, seperti KTT Brunei-Indonesia-Malaysia, KTT Indonesia-Malaysia-Thailand dan pertemuan-pertemuan bilateral antar pemimpin negara ASEAN.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan beberapa pertemuan bilateral, termasuk dengan pemimpin Thailand. Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama yang dilakukan Presiden setelah Pemilihan Presiden 2019.

