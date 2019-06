JAKARTA – Aplikasi penyedia layanan streaming TV dan Video on Demand (VOD) MNC Now kian memberikan ragam konten pilihan bagi para pengguna secara Gratis Selamanya.

Berhasil meraup sebanyak 2,8 juta pengguna baru dalam kurun waktu yang sangat singkat, MNC Now kian memberikan pelayanan terbaik bagi para penggunanya mulai dari tambahan konten-konten pilihan dan penawaran yang menarik untuk dinikmati melalui perangkat smartphone dan tablet, dimana saja dan kapan saja.

Beberapa konten fresh tersebut di antaranya film ‘3 Dara 2’, ‘Rompis’, ‘Koki-Koki Cilik’ yang merupakan produksi MNC Pictures dan baru rilis pada 2018 di bioskop-bioskop Tanah Air, kini hadir secara eksklusif di MNC Now.

Ada pula konten video pendek ‘Popular’ produksi Papilon yang membahas seputar topik menarik untuk pria dewasa dan dibintangi model cantik dan sexy, serta kumpulan video kompetisi game super seru khusus bagi penggemar e-sport. Ribuan jam film dan serial TV lainnya juga hadir secara eksklusif dan gratis di aplikasi MNC Now.

Tidak hanya itu, MNC Now juga merupakan aplikasi dunia olahraga dan hiburan terlengkap yang menyajikan channel TV lokal terlengkap, dengan tambahan channel internasional serta premium.

Khusus untuk pelanggan MNC Vision dan MNC Play, dapat melakukan ‘Connect’ dengan memasukkan nomor ID pelanggan dan tanggal lahir agar dapat menonton lebih dari 130* channel lokal & premium favorit sesuai paket berlangganannya di aplikasi MNC Now. Fitur ‘Connect’ ini juga dapat dinikmati hingga 5 perangkat yang berbeda.

Semakin melengkapi kebutuhan para pengguna yang memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi, MNC Now juga memiliki fitur ‘Catch Up TV’ yang memungkinkan untuk memutar kembali program TV terlewat hingga 7 hari kebelakang.

Tidak hanya itu, MNC Now juga memberikan apresiasi kepada pengguna setia MNC Now dengan menyelenggarakan undian dan kuis berhadiah. Sejak Februari 2019 lalu, MNC Now kembali mengadakan Undian Gratis Berhadiah ‘MaMen (Masuk Menang) 2’ dengan total hadiah sebanyak 260 unit HP Samsung J6+ dan 4 unit Samsung Note 9 yang akan diundi sampai dengan 20 Agustus 2019.

Cara mengikutinya sangat mudah, peserta hanya tinggal mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play/App Store lalu mendaftarkan alamat emailnya. Pengumuman 10 unit Samsung J6+ akan diumumkan setiap minggu sementara hadiah 2 unit Samsung Note 9 diumumkan setiap 3 bulan sekali.

Selain Undian ‘MaMen 2’, MNC Now juga membagikan 15 voucher pulsa bernilai Rp. 25.000,- setiap Senin - Jumat melalui Kuis ‘Watch & Win’. Peserta hanya tinggal menunggu push notification dari aplikasi MNC Now untuk dapat mengetahui tentang informasi film yang akan disertakan sebagai kuis. Setelah itu peserta tinggal menunggu pertanyaan yang tertera di sela-sela film yang ditonton, lalu menjawabnya di menu ‘Watch & Win’ yang terdapat di pilihan menu pojok kiri atas aplikasi MNC Now.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun sosial media resmi MNC Now d (Facebook/Twitter/Instagram) di @mncnowid atau klik www.mncnow.id/mamen.

(abp)