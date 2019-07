BOSTON - Pengisi daya ponsel eksternal (power bank) mengeluarkan api memaksa pesawat dari New York ke London melakukan pendaratan darurat.

Penumpang menceritakan bahwa kabin pesawat bau terbakar dan asap memenuhi kabin pesawar Virgin Atlantic Flight 138.

Pesawat itu kemudian dialihkan ke bandara Boston, di mana satu penumpang dirawat karena mengeluh pernapasan karena asap, lapor Metro, Jumat (5/7/2019).

Penumpang juga mengeluh kurangnya informasi dari Virgin Airlines karena mereka terjebak di bandara Boston, Amerika Serikat.

Airbus A330 meninggalkan bandara John F Kennedy sekitar pukul 8 malam pada Kamis (4/7/) menuju Heathrow, London. Pesawat dijadwalkan akan tiba di London sekitar pukul 07.20 pagi.

Informasi dari Flightaware menunjukkan pesawat mulai turun sekitar 25 menit setelah lepas landas lalu mendarat di Boston Logan International pukul 08.50 malam.

Cory Tanner, salah satu penumpang mengatakan bahwa mereka menunggu di landasan pacu selama satu jam. "Diberitahu ada kebakaran dan kami akan segera mendarat darurat,” tulisnya di Twitter.

“Semua orang mencium bau asap, tetapi [kami] tidak diberi tahu apa masalahnya sampai kami mendarat. Begitu kami mendarat, kita diberitahu bahwa ada kebakaran di kelas satu."

@VirginAtlantic in your plane that has smoke in the cabin and just had an emergency landing after being stuck on the tarmac the flight before because a plane broke down that caused me to miss my original flight. Interesting....— Cory Tanner (@Ctannerweb) 5 Juli 2019