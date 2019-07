JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago memandang Kabinet Kerja Jilid II dari presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus diisi orang-orang yang tepat di posisinya.

"The right man in the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat)," kata Irma kepada Okezone, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Pernyataan Irma ini merujuk pidato Jokowi dalam acara 'Visi Indonesia' yang berlangsung pada Minggu 14 Juli malam.

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa dalam pemerintahan periode keduanya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dibarengi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan juga akan memangkas birokrasi lembaga yang berbelit-belit.

Oleh karena itu, lanjut Irma, Kabinet Kerja Jilid II mesti berisi orang-orang tepat agar bisa menjalankan instruksi Jokowi yang sudah dicanangkan itu.

"Karena visi dan misi yang disampaikan sudah sangat komprehensif. Sayang jika kontrolnya lemah," tegas Irma.

Kemudian Irma juga menegaskan bahwa di dalam kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dibutuhkan kubu oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Untuk itu memang dibutuhkan oposisi yang konstruktif dan elegan seperti yang Bapak Presiden (Jokowi) sampaikan," ucap Irma.

