KUTA - Seorang pria asal Adelaide, Australia mengaku telah meminum lebih 10 botol minuman keras (miras) sebelum menabrakan diri ke seorang pengendara sepeda motor di Kuta, Bali.

Nicholas Carr (26) ditahan di Kantor Polisi Kuta setelah tertangkap kamera karena diduga menyerang pengendara motor.

Dalam rekaman video yang diunggah 9 News, Carr mengatakan dirinya sangat mabuk, dan memohon maaf.

"Saya hanya ingin meminta maaf kepada semua orang, kepada para korban, kepada orang-orang Bali, kepada siapa pun yang terkena dampak karena ulah saya. Saya ingat menabrak motor," kata dia.

Ketika ditanya berapa banyak miras yang telah dia minum, Carr menjawab, "Banyak, lebih dari sepuluh botol vodka.”

Ia bersedia memberikan ganti rugi kepada para korban.

Carr mengatakan dia tidak bisa mengingat apa pun saat kejadian, hingga ia ditangkap warga.

9News melaporkan Carr sebelumnya menyergap seorang kakek bernama Nyoman Purda dan melemparkannya dari teras rumahnya sendiri, sambil mengklaim seseorang sedang mencoba membunuhnya.

Carr kemudian terlihat di CCTV bersembunyi di dalam rumah Nyoman, sebelum melarikan diri melalui jendela.

"Ayah mertua saya jatuh dan mengalami pendarahan di hidung dan mulut, saya benar-benar merasa takut," kata Deddy, menantu Purda.

Carr dituduh menendang seorang pengemudi motor dan melemparkan dirinya ke mobil yang sedang melaju.

Video dari insiden tersebut telah menjadi viral dan menyebabkan kemarahan di antara orang Indonesia dan Australia.

