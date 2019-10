LAS VEGAS – Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dikonfirmasi menjalani operasi darurat setelah mengalami serangan jantung di tengah kampanyenya. Senator berusia 78 tahun itu dibawa ke rumah sakit pada Selasa setelah mengeluhkan sakit dada di sebuah acara kampanye di Nevada.

Dokter mengoperasi Sanders untuk menghilangkan penyumbatan di salah satu pembuluh darahnya. Sanders mengatakan dia merasa "hebat" setelah meninggalkan rumah sakit pada Jumat.

"Dua stent ditempatkan di arteri koroner yang tersumbat pada waktu yang tepat," kata dokter yang mengoperasi Sanders sebagaimana dilansir BBC, Sabtu (5/10/2019).

BACA JUGA: Profil Bernie Sanders, Kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat

Stent adalah tabung jala kecil yang digunakan untuk membantu menjaga arteri terbuka. Menerima stent adalah "prosedur invasif minimal", biasanya dengan waktu pemulihan singkat.

Para dokter, Arturo Marchand dan Arjun Gururaj, mengatakan pembuluh darah Sanders yang lain "normal". Mereka mengatakan bahwa pada Jumat, Sanders sudah cukup sehat untuk dipulangkan dari Desert Springs Hospital Medical Center di Las Vegas.

Kedua dokter mengatakan bahwa, meski Sanders telah membuat "kemajuan yang baik", ia telah disarankan "untuk menindaklanjuti kondisi itu dengan dokter pribadinya".

Hello everybody! We’re in Las Vegas. I’m feeling so much better.



Thank you for all of the love and warm wishes that you sent me.



See you soon on the campaign trail. pic.twitter.com/nk3wWIAuE7— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 5, 2019