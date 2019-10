TOKYO - Para pejabat di Badan Meteorologi Jepang (JMA) menjelaskan, Topan Hagibis menerjang Semenanjung Izu di Prefektur Shizuoka, tepat sebelum jam 7 malam waktu Jepang, pada Sabtu (12/10/2019).

Lembaga penyiaran NHK melaporkan, Topan Hagibis diklasifikasikan sebagai salah satu topan "kuat" dan membawa hujan lebat dan angin ke wilayah Jepang bagian tengah dan timur.

Water flooded in Shizuoka 😣

Hope everyone is safe 🙏 #SaveJapan pic.twitter.com/PbGAXrevtf