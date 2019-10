TOKYO - Pejabat di Badan Meteorologi Jepang (JMA) telah memperluas peringatan darurat hujan deras imbas Topan Hagibis, ke prefektur Ibaraki, Tochigi, Niigata, Fukushima dan Miyagi pada Sabtu (12/10/2019) sekira pukul 07.50 malam waktu setempat.

Ini adalah level tertinggi pada skala peringatan lima tingkat JMA. Badan tersebut telah mengeluarkan peringatan yang sama ke Tokyo dan prefektur Shizuoka, Kanagawa, Saitama, Gunma, Yamanashi dan Nagano.

⚠️WARNING🚨 Emergency rain warning issued for Tokyo, Saitama, Kanagawa, Gunma, Shizuoka, Yamanashi, Nagano. Level Five means it is possible that a disaster has already occurred. And people are being urged to do everything they can to protect themselves.https://t.co/zaZuf0wf3T pic.twitter.com/PBwynm0FCb