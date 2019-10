BENGALURU - Khawatir terjadi penyontekan, sebuah universitas di barat daya India memerintahkan siswanya untuk mengenakan kardus di kepala saat mereka mengerjakan ujian. Langkah itu menjadi viral setelah foto-foto ujian beredar di media sosial dan mendapat kecaman dari menteri pendidikan negara bagian.

Berdasarkan laporan media setempat, sekira 50 mahasiswa sains tahun pertama di Bhagat PU College di Karnataka diminta mengikuti ujian dengan kardus menutupi kepala mereka. Kotak kardus berlubang itu hanya memiliki lubang di bagian depan, membatasi pandangan para siswa.

Foto-foto dari tindakan anti-menyontek yang aneh itu menunjukkan para siswa membungkuk selama ujian, kepala ditutup oleh kardus yang dimodifikasi. Bisa ditebak, foto tersebar di media sosial, menarik perhatian pejabat pemerintah yang terkejut.

Setelah mengetahui tentang kejadian itu, Menteri Pendidikan Negara Bagian Karnataka, S. Suresh Kumar mengatakan bahwa para siswa telah diperlakukan "seperti binatang" dan bahwa "penyimpangan" kampus akan ditangani dengan cepat. Diwartakan RT, pemerintah negara bagian telah memerintahkan perguruan tinggi untuk segera menghentikan praktik itu.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI— Francis Joseph (@Francis_Joseph) October 19, 2019